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Опубликовано 7 сентября, 12:31

Офис дома, боль везде: Врач назвал неожиданную опасность удалёнки

Врач предупредил о боли в спине и коленях из-за работы на удалёнке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Удалённая работа может провоцировать боли в спине и коленях из-за длительного сидения и недостатка движения. Об этом предупредил врач спортивной медицины Майкл Фредериксон в интервью HuffPost.

По его словам, дома сотрудники способны проводить за компьютером несколько часов почти без перерывов. Постепенно мышцы бёдер привыкают к укороченному положению и становятся более скованными.

Такие изменения могут отражаться на походке и осанке. В результате возрастает нагрузка на шею, спину и коленные суставы, из-за чего появляется дискомфорт.

Фредериксон подчеркнул, что одних тренировок вечером или занятий спортом по выходным недостаточно, если остальную часть дня человек практически не двигается.

Врач посоветовал делать регулярные паузы непосредственно во время работы. Примерно каждые полчаса стоит вставать из-за стола хотя бы на пять минут. Это время можно потратить на короткую прогулку, несколько простых упражнений или растяжку.

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В июле травматолог-ортопед Карина Семёнова рассказывала Life.ru, что малоподвижный образ жизни создаёт благоприятные условия для появления мышечных болей. Среди факторов риска она называла многочасовую работу за компьютером, статические нагрузки и недостаток регулярной физической активности.

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Полина Никифорова
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