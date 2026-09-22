Поражение нервов и патологии в мозге: Когда ночные судороги требуют срочного визита к врачу

Внезапная боль в икре, которая заставляет проснуться среди ночи, может возникать после чрезмерной нагрузки или на фоне недостатка жидкости. Однако регулярно повторяющиеся судороги требуют внимания, рассказал Life.ru врач-невролог «СМ-Клиника» Артём Барышев.

«Мышечная судорога — это непроизвольное болезненное сокращение мышцы. Чаще всего ночью сводит икры, реже — стопы или бёдра. Приступ обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут, а болезненность иногда сохраняется и после того, как мышца расслабилась», — отмечает эксперт.

Среди возможных провоцирующих факторов — непривычная физическая нагрузка, переутомление мышц и обезвоживание. При этом точную причину ночных судорог удаётся установить не всегда: во многих случаях они возникают без серьёзного заболевания. Объяснять каждый такой эпизод исключительно недостатком магния или других электролитов неправильно.

Повторяющиеся судороги могут сопровождать поражение периферических нервов, эндокринные нарушения, патологические изменения в спинном или головном мозге, заболевания почек, печени, сердца и сосудов. Возможна и связь с нарушениями кровообращения. Однако сами по себе ночные спазмы не позволяют сделать вывод о патологии сердца или головного мозга — для этого необходимо учитывать другие симптомы и результаты обследования.

Кроме того, следует учитывать приём некоторых лекарств: иногда появление судорог связано с медикаментозной терапией. Если приступы начались после назначения нового препарата или изменения дозировки, стоит сообщить об этом лечащему врачу. Самостоятельно отменять лечение не следует.

Обратиться к специалисту особенно важно, если судороги регулярно нарушают сон, становятся продолжительными или сопровождаются онемением, мышечной слабостью либо отёком ноги. Врач уточнит обстоятельства появления симптомов, проведёт осмотр и определит, какие обследования необходимы.

«Повторяющиеся приступы не стоит игнорировать или пытаться лечить наугад: помощь зависит от причины, вызвавшей сокращения мышц», — заключил невролог.

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