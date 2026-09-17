«Бей или беги»: Россиянам объяснили, почему щекотка опасна для нервной системы

Щекотка — не просто безобидная игра. Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что она может спровоцировать бессонницу, нервные тики и даже судороги. Организм воспринимает такие прикосновения как угрозу, а это перегружает нервную систему.

С медицинской точки зрения щекотка — это раздражение нервных окончаний на коже. В ответ мозг запускает импульс, который вызывает непроизвольные защитные реакции: смех, сокращение мышц, подёргивание рук. Но при чрезмерном воздействии всё может пойти иначе.

«При чрезмерных раздражениях нервных волокон возможно развитие патологических процессов, начиная от психомоторного возбуждения, то есть формируется реакция панических атак, формируется бессонница, формируются различные виды так называемых тиков, непроизвольных сокращений, судорог», — пояснил Прокофьев в беседе с «Абзацем».

Особенно уязвимы дети. Их нервная система только формируется, поэтому перегрузки могут привести к серьёзным последствиям. Врач советует не злоупотреблять такими играми.

Нейробиологи подтверждают: мозг действительно воспринимает щекотку как угрозу. В 2013 году учёные из Тюбингенского университета провели МРТ-исследование и выяснили, что она активирует не только центры смеха, но и зоны, связанные с ожиданием боли и реакцией «бей или беги». Длительная щекотка вводит нервную систему в состояние сильного стресса.