Морская качка даже в покое: Врач объяснил, почему иногда шатает абсолютно трезвых людей

Ощущение, что вас «шатает», будто пол уходит из-под ног, а в положении лёжа продолжает «качать, как на волнах», — явление довольно распространённое и далеко не всегда связано с алкоголем или «слабостью организма». В большинстве случаев причина — система равновесия, рассказал Life.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По словам эксперта, за устойчивость отвечают внутреннее ухо (вестибулярный аппарат), зрение и чувствительность мышц и суставов. Мозг постоянно сравнивает эти сигналы. Если они на короткое время начинают «спорить» между собой, возникает головокружение или чувство неустойчивости.

Давление также может влиять, но чаще при проблемах с давлением человек жалуется на потемнение в глазах, слабость, холодный пот, особенно при резком вставании. А вот «морская качка» даже в покое чаще бывает при нарушениях со стороны вестибулярного аппарата. Самый частый вариант — доброкачественное позиционное головокружение: оно появляется при поворотах головы, наклонах, переворотах в постели. Такое также бывает после вирусных инфекций, при сильном переутомлении и недосыпании, обезвоживании, при анемии (нехватке железа), иногда при мигрени — даже без головной боли.

Что сделать сразу, во время приступа: остановиться, сесть или лечь, не делать резких движений головой, посмотреть на неподвижную точку, открыть окно, спокойно подышать, выпить воды. Желательно измерить давление и пульс. В этот день лучше не садиться за руль и не работать на высоте.

Если эпизоды повторяются, разумно обратиться к терапевту, ЛОР-врачу или неврологу. Обычно начинают с простого: общий анализ крови, ферритин (запасы железа), глюкоза, оценка шейного отдела по жалобам, при необходимости — вестибулярные пробы.

Немедленно вызывайте скорую, если вместе с головокружением появились онемение или слабость в руке/ноге, перекос лица, нарушение речи, двоение, сильнейшая внезапная головная боль, обморок, боль в груди. Такие симптомы требуют срочной проверки. Александр Калюжин Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

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