Возраст, вес и образ жизни: Андролог объяснила, почему у мужчин снижается тестостерон

Снижение тестостерона с возрастом является естественным процессом, уверена врач-андролог, основатель центра лечения мужского бесплодия Елена Новикова. По её словам, на уровень гормона также влияют физическая активность, масса тела и некоторые генетические особенности.

В беседе с «Газетой.ru» специалист привела данные популяционных исследований, фиксирующих снижение среднего уровня общего тестостерона на 1–2% в год после 25 лет. При этом прямое сравнение современных 40-летних мужчин с их ровесниками из 1980-х она назвала некорректным.

Отдельное внимание эксперт уделила связи гормонального фона с весом. У мужчин с ожирением тестостерон в среднем ниже, однако зависимость работает в обе стороны: нарушения обмена веществ способны влиять на выработку гормона, а его дефицит — менять соотношение мышечной и жировой ткани. Поэтому однозначно понять, что возникло первым, удаётся не всегда.

Снижать выработку тестостерона могут и генетические нарушения, в частности синдром Клайнфельтера. Поводом обратиться к врачу специалист назвала усталость, раздражительность, ослабление либидо, увеличение жировой или уменьшение мышечной массы. Однако сами по себе эти признаки не доказывают дефицит гормона.

Сексуальное желание может снижаться из-за недосыпа и переутомления. При подозрении на низкий тестостерон врач рекомендовала обследование. В предложенный ею перечень вошли анализы на общий тестостерон и глобулин, связывающий половые гормоны, УЗИ мошонки, общий анализ крови и липидный профиль.