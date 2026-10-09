Лишние килограммы и никакого секса: Врач предупредила о снижении либидо от антидепрессантов

Приём антидепрессантов может сопровождаться увеличением массы тела, снижением сексуального влечения и другими нежелательными реакциями. Особенно опасны самостоятельный подбор лекарств и резкое прекращение терапии. Об этом рассказала психотерапевт Лариса Никитина.

По словам специалиста, антидепрессанты различаются механизмами действия и возможными побочными эффектами, поэтому универсального средства, подходящего каждому пациенту, не существует.

В частности, некоторые лекарства способны провоцировать задержку жидкости и прибавку в весе. Для людей, болезненно воспринимающих изменения фигуры, даже несколько дополнительных килограммов могут стать источником новых переживаний и усугубить эмоциональное состояние.

Другим неприятным последствием бывает ослабление либидо. При этом подобная реакция возникает далеко не у всех и зависит от конкретного препарата. Если лечение отрицательно сказывается на интимной жизни, необходимо обсудить проблему с лечащим врачом.

Отдельную опасность представляет преждевременное прекращение курса. Некоторые пациенты бросают таблетки спустя две-три недели, не заметив быстрого улучшения. Однако антидепрессантам зачастую требуется больше времени для достижения выраженного эффекта, а внезапная отмена способна вызвать неприятные симптомы.

Психотерапевт также призвала уделять внимание причинам эмоциональных трудностей. В зависимости от диагноза медикаментозное лечение может сочетаться с психотерапией. Кроме того, хроническая усталость и подавленность иногда связаны с нехваткой витаминов B12 и D, поэтому важно установить истинную причину недомогания.

«Если человек не работает со своим внутренним миром, не разбирается в причинах выгорания, пессимизма и не учится радоваться каждому дню, после терапии антидепрессантами ему может стать только хуже», — указала специалист в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru предупреждал об опасности самостоятельной отмены назначенных лекарств. Преждевременное прекращение терапии способно привести к возвращению симптомов заболевания. Особенно осторожно следует обращаться с препаратами, воздействующими на нервную систему, поскольку изменение схемы лечения требует консультации специалиста.