Вы любовники, а не бухгалтеры: Эти разговоры в постели гасят либидо

Обсуждение счетов, зимних расходов и семейного бюджета в постели может усиливать тревогу и мешать сексуальному желанию. Особенно если такими разговорами заканчивается каждый совместный вечер. Об этом Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

По её словам, обсуждение отопления, подорожавших покупок и новогодних трат переключает внимание с близости на финансовые проблемы. Вместо возможности расслабиться рядом с любимым человеком партнёры получают ещё один повод для беспокойства.

И вот вы лежите, вроде бы вместе, но на самом деле каждый из вас в своей голове уже стоит в очереди за гречкой и считает, сколько ещё протянете на текущей зарплате. Какое уж тут желание. Сексолог, психолог

Осенью и зимой, считает сексолог, напряжение могут усиливать сезонные расходы: на свет, тепло и подарки. При этом вечер нередко остаётся единственным временем, когда оба партнёра дома и могут поговорить. Если обсуждение бюджета постоянно откладывать до отхода ко сну, спальня рискует превратиться в место выяснения финансовых проблем.

Миллер описывает возможный замкнутый круг: тревога о деньгах мешает желанию, неудовлетворённость близостью усиливает раздражение и отдаление, а на этом фоне обсуждать расходы становится ещё сложнее. Со временем даже возможность побыть вдвоём может начать ассоциироваться с очередным неприятным разговором.

«Не превращать вечер в бухгалтерию. Если очень надо обсудить финансы — делайте это днём, за столом, с чашкой кофе, а не в кровати. Кровать — не место для подсчётов», — посоветовала сексолог.

По мнению Миллер, важно выделить для финансовых вопросов отдельное время и сохранить пространство для тепла и удовольствия. Партнёрам стоит возвращать ощущение, что они друг для друга «не бухгалтеры, а любовники».

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенний холод в спальне может мешать близости. Александра Миллер советовала сделать обстановку комфортной, чаще обниматься и сохранять прикосновения, которые не воспринимаются как обязательное приглашение к сексу. Также она рекомендовала выделять время друг для друга без телефонов и давления.