Пусть милфа услышит, пусть милфа придёт: Олеся Малибу отправила зумеров-импотентов штурмовать категорию «30+»

Российские зумеры всё чаще жалуются на отсутствие сексуального влечения и проблемы с потенцией. Модель Олеся Малибу в комментарии для Life.ru объяснила, почему у поколения, выросшего в интернете, «отмирает» потребность в близости, и дала совет — знакомиться с девушками постарше и не бояться неудач.

Мы, миллениалы, для нас секс — это что-то прям нереальное. Всё время как запретный плод: такой сладкий, такой манящий. А у молодых парней это всё в доступности, они не знают этих времён. У них это вообще не запретный плод. Для нас первичной была потребность — занятие сексом, а уже игрушки, компьютер — это вторично. А у них это всё поменялось ролями, и как будто бы и нет такой потребности. Поэтому она отмирает со временем, как палка сухая, ненужная у дерева. Олеся Малибу Модель

Малибу вспоминает: в 16 лет она покупала эротические фильмы на последние копейки и «училась искусству любви». Сейчас у молодых всё иначе — «они играют, сидят в своих интернетах», а секс откладывают «в долгий ящик». По её мнению, если бы потребность была, парни бы «стояли и не знали, куда это деть».

Модель считает, что зумеры правильно делают, когда ходят к взрослым женщинам: «Там она всё возьмёт на себя, все роли, и сделает сама с ним всё, что ей надо. Поэтому в этом есть плюсы». Однако главную проблему Олеся видит в другом — в уходе от реальности.

Им нужно отключать интернет, просто перерубать кабель-канал и вообще полежать хотя бы час, посмотреть в потолок, как ни странно, помедитировать и подумать, что им вообще от этой жизни надо. Самое главное — вернуться в реальность. Они погрузились в виртуальный мир, они живут в компьютерах. И потому да, не чувствуешь вкус жизни. Это всё потом они себя за компьютером в 50 лет обнаружат, в драных носках и грязных трусах. Олеся Малибу Модель

Для восстановления потенции она советует говорить с девушками на улице — хотя для зумеров это «ужасный страх», потому что у них нет навыков социального общения.

По словам модели, родившиеся в 1990-е много времени проводили во дворе, «играли палками и били крапиву», тогда как у зумеров такого опыта нет: они, по её мнению, чаще боятся общения и переживают, что окружающие их не поймут.

«Сейчас молодые парни, двадцатипятилетние, заводят девушек на десять лет старше. Они их обеспечивают, дают им деньги, заработанные в интернете. И идут правильным путём: с кем поведёшься, от того и наберёшься <...> Советую не бояться неудач, любить людей, чаще улыбаться, быть открытыми к обществу и не думать о том, что скажут окружающие. Конечно, кто-то может не понять, но если человек идёт на контакт, предпринимает попытки, это всегда поощряется. Если он идёт навстречу, то и к нему хочется идти, открываться ему. А если он закрыт и всё время сидит дома — кто к нему придёт?», — заключила собеседница Life.ru.

Напомним, ранее российские зумеры пожаловались на проблемы с эрекцией. По словам сексологов, некоторые парни из-за повторяющихся неудач начинают избегать интимных отношений.