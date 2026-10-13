Днём хочется, а вечером уже нет: Сексолог раскрыла феномен осеннего «эротического похмелья»

Человек может весь день мечтать об интимной близости, но к вечеру внезапно потерять всякое желание. Особенно заметным этот контраст бывает в середине осени, когда накапливаются усталость и рабочие стрессы. Почему возникает такое состояние, которое можно назвать «синдромом эротического похмелья», Life.ru объяснила сексолог Александра Миллер.

По словам специалиста, дневное возбуждение нередко связано с предвкушением удовольствия. Человек постоянно возвращается к эротическим фантазиям, поддерживая эмоциональное напряжение. В этом процессе участвует дофаминовая система мозга, отвечающая в том числе за мотивацию и ожидание награды.

Однако, считает Миллер, долгое ожидание без реализации желания иногда даёт обратный эффект. Постепенно предвкушение перестаёт приносить удовольствие, а сама близость начинает восприниматься как задача, которую необходимо выполнить. На смену возбуждению приходят раздражение и внутренний дискомфорт.

Проще говоря: дневное «хочу» сжигает топливо, а вечернее «не хочу» — это принудительное охлаждение, чтобы не выгореть. Похожий механизм наблюдается при отмене веществ, ни что иное, как ангедония, когда обычные приятные вещи перестают радовать. Александра Миллер Сексолог

Ещё одной причиной специалист называет психологическую защиту. В психоаналитической интерпретации сильное влечение иногда сопровождается стыдом или страхом потерять контроль над собой. Миллер связывает последующее подавление желания с механизмом, который называют «аннулированием»: психика словно пытается отменить неприятные переживания, возникшие ранее.

Особенно заметным такой контраст, по мнению эксперта, может становиться в октябре. Осенью к эмоциональной нагрузке добавляются дедлайны, рабочие обязанности и приближающееся подведение итогов года. В результате даже сильное дневное влечение не обязательно сохраняется до вечера.

«То есть вечернее исчезновение желания — это не настоящее «не хочу», а психологический откат, способ вернуть себе контроль над состоянием», — пояснила Миллер.

При этом сексолог считает важным различать реальные потребности и навязчивые фантазии. Если мысли о близости весь день поддерживают напряжение, вечерняя потеря интереса может быть связана не с охлаждением к партнёру, а с накопившейся усталостью. Однако универсального объяснения таких колебаний либидо не существует.

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью из отношений может пропадать секс. Александра Миллер объясняла, что холод, физический дискомфорт и усталость способны снижать интерес к близости. Эксперт советовала парам уделять больше внимания обычным прикосновениям и совместному отдыху, не превращая интимную жизнь в обязательство.