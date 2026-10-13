Днём хочется, а вечером уже нет: Сексолог раскрыла феномен осеннего «эротического похмелья»
Сексолог Миллер: Осенью желание секса гаснет к вечеру из-за перегрузки мозга
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Человек может весь день мечтать об интимной близости, но к вечеру внезапно потерять всякое желание. Особенно заметным этот контраст бывает в середине осени, когда накапливаются усталость и рабочие стрессы. Почему возникает такое состояние, которое можно назвать «синдромом эротического похмелья», Life.ru объяснила сексолог Александра Миллер.
По словам специалиста, дневное возбуждение нередко связано с предвкушением удовольствия. Человек постоянно возвращается к эротическим фантазиям, поддерживая эмоциональное напряжение. В этом процессе участвует дофаминовая система мозга, отвечающая в том числе за мотивацию и ожидание награды.
Однако, считает Миллер, долгое ожидание без реализации желания иногда даёт обратный эффект. Постепенно предвкушение перестаёт приносить удовольствие, а сама близость начинает восприниматься как задача, которую необходимо выполнить. На смену возбуждению приходят раздражение и внутренний дискомфорт.
Проще говоря: дневное «хочу» сжигает топливо, а вечернее «не хочу» — это принудительное охлаждение, чтобы не выгореть. Похожий механизм наблюдается при отмене веществ, ни что иное, как ангедония, когда обычные приятные вещи перестают радовать.
Ещё одной причиной специалист называет психологическую защиту. В психоаналитической интерпретации сильное влечение иногда сопровождается стыдом или страхом потерять контроль над собой. Миллер связывает последующее подавление желания с механизмом, который называют «аннулированием»: психика словно пытается отменить неприятные переживания, возникшие ранее.
Особенно заметным такой контраст, по мнению эксперта, может становиться в октябре. Осенью к эмоциональной нагрузке добавляются дедлайны, рабочие обязанности и приближающееся подведение итогов года. В результате даже сильное дневное влечение не обязательно сохраняется до вечера.
«То есть вечернее исчезновение желания — это не настоящее «не хочу», а психологический откат, способ вернуть себе контроль над состоянием», — пояснила Миллер.
При этом сексолог считает важным различать реальные потребности и навязчивые фантазии. Если мысли о близости весь день поддерживают напряжение, вечерняя потеря интереса может быть связана не с охлаждением к партнёру, а с накопившейся усталостью. Однако универсального объяснения таких колебаний либидо не существует.
Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью из отношений может пропадать секс. Александра Миллер объясняла, что холод, физический дискомфорт и усталость способны снижать интерес к близости. Эксперт советовала парам уделять больше внимания обычным прикосновениям и совместному отдыху, не превращая интимную жизнь в обязательство.
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