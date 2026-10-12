Дискомфорт вместо наслаждения: Сексолог объяснил, когда воздержание после 50 лет опасно

Отсутствие интимной жизни после 45–50 лет само по себе не приводит к неизбежным заболеваниям, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. По его словам, важнее учитывать состояние здоровья и то, насколько комфортно человеку без сексуальных отношений.

Добровольное воздержание может восприниматься спокойно. Если же отсутствие близости вынужденное и вызывает переживания, оно способно стать фактором риска тревожности и депрессии. При этом снижение влечения с возрастом не обязательно свидетельствует о патологии.

Ограничить сексуальную активность по медицинским причинам может рекомендовать врач. Например, такая необходимость возникает при нестабильной стенокардии, неконтролируемой гипертонии или недавно перенесённом инфаркте. Однако советовать всем пожилым людям отказаться от секса без противопоказаний неправильно.

При сохранении желания близость может поддерживать качество жизни. Интимные отношения также включают объятия, прикосновения, нежность и доверие. Эти формы общения остаются доступными и без полового акта и помогают сохранять эмоциональную связь, пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее психотерапевт предупредила, что некоторые антидепрессанты могут снижать либидо. Если лечение влияет на интимную жизнь, проблему следует обсудить с врачом. Самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя.