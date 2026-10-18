«Кто завязывал и кто развяжет»: Сексолог назвала самую привлекательную деталь мужского образа

Галстук и расстёгнутая верхняя пуговица рубашки делают мужчину особенно привлекательным для женщин, рассказала сексолог Александра Миллер. По её мнению, такой образ сочетает признаки высокого статуса с лёгкой уязвимостью, которая располагает к сближению.

«Лучший намёк — это галстук. Женщина смотрит на него и думает не «какой красивый узел», а «интересно, кто его завязывал и кто развяжет», — пояснила собеседница «Абзаца».

Притягательность делового гардероба эксперт связала с тем, как мужчина позволяет себе отступать от строгости. Расстёгнутый воротник, по её оценке, воспринимается как готовность к неформальному общению, а закатанные рукава показывают, что человек умеет расслабляться.

Именно сочетание силы и открытости, считает специалист, действует притягательнее безупречного внешнего вида. Галстук при этом она назвала символом подчинения общественным правилам, который оставляет пространство для фантазии.