«Кто завязывал и кто развяжет»: Сексолог назвала самую привлекательную деталь мужского образа
Сексолог Миллер: Женщин привлекает галстук и расстёгнутый воротник мужчин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Галстук и расстёгнутая верхняя пуговица рубашки делают мужчину особенно привлекательным для женщин, рассказала сексолог Александра Миллер. По её мнению, такой образ сочетает признаки высокого статуса с лёгкой уязвимостью, которая располагает к сближению.
«Лучший намёк — это галстук. Женщина смотрит на него и думает не «какой красивый узел», а «интересно, кто его завязывал и кто развяжет», — пояснила собеседница «Абзаца».
Притягательность делового гардероба эксперт связала с тем, как мужчина позволяет себе отступать от строгости. Расстёгнутый воротник, по её оценке, воспринимается как готовность к неформальному общению, а закатанные рукава показывают, что человек умеет расслабляться.
Именно сочетание силы и открытости, считает специалист, действует притягательнее безупречного внешнего вида. Галстук при этом она назвала символом подчинения общественным правилам, который оставляет пространство для фантазии.
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