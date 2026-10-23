«От зуда до угрозы жизни»: Названо смертельно опасное вещество в красках для волос

Краска для волос способна вызвать не только раздражение кожи, но и тяжёлую аллергическую реакцию, предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок. Основным аллергеном в составе большинства стойких красок он назвал парафенилендиамин — вещество, которое помогает сохранять цвет.

«Реакция на краску может быть разной — от лёгкого зуда до состояний, угрожающих жизни», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

По его словам, чаще всего возникает аллергический контактный дерматит: кожа головы краснеет, зудит, шелушится, иногда появляются пузырьки. Симптомы обычно развиваются через 12–48 часов после окрашивания. Реже встречаются крапивница и отёк Квинке, при которых губы, веки или лицо могут отекать вскоре после контакта с составом.

Самая опасная, но крайне редкая реакция — анафилаксия, сопровождающаяся резким падением давления, затруднением дыхания и потерей сознания. Врач призвал не ждать, пока зуд, покраснение или отёк исчезнут сами, а обращаться к дерматологу или аллергологу.