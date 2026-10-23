«От зуда до угрозы жизни»: Названо смертельно опасное вещество в красках для волос
Врач Болибок: Аллергическая реакция на краску для волос может угрожать жизни
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Краска для волос способна вызвать не только раздражение кожи, но и тяжёлую аллергическую реакцию, предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок. Основным аллергеном в составе большинства стойких красок он назвал парафенилендиамин — вещество, которое помогает сохранять цвет.
«Реакция на краску может быть разной — от лёгкого зуда до состояний, угрожающих жизни», — подчеркнул специалист в беседе с RT.
По его словам, чаще всего возникает аллергический контактный дерматит: кожа головы краснеет, зудит, шелушится, иногда появляются пузырьки. Симптомы обычно развиваются через 12–48 часов после окрашивания. Реже встречаются крапивница и отёк Квинке, при которых губы, веки или лицо могут отекать вскоре после контакта с составом.
Самая опасная, но крайне редкая реакция — анафилаксия, сопровождающаяся резким падением давления, затруднением дыхания и потерей сознания. Врач призвал не ждать, пока зуд, покраснение или отёк исчезнут сами, а обращаться к дерматологу или аллергологу.
Ранее дерматолог в беседе с Life.ru объяснила, что жжение даже от привычного крема после серии косметологических процедур может указывать на нарушение защитного барьера кожи. Сохраняющиеся покраснение, болезненность и отёк — повод отложить новые вмешательства и заняться восстановлением.