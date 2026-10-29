Попова: Россия передала тесты на Эболу всем соседям ДР Конго

Россия передала тест-системы для выявления вируса Эбола всем странам, граничащим с Демократической Республикой Конго (ДРК), где продолжается вспышка опасной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на саммите Россия — Африка в Москве.

«Передали тест-системы в необходимом количестве всем странам, которые граничат с Демократической Республикой Конго, для того чтобы у них была возможность идентификации возбудителя», — рассказала Попова.

По её словам, российская сторона готова делиться своими диагностическими разработками при возникновении эпидемиологических угроз. В частности, речь идёт о тестах для выявления вируса Бундибуджио, вызвавшего нынешнюю вспышку Эболы в ДРК.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 6 октября в Демократической Республике Конго зарегистрировали 8728 подтверждённых случаев заболевания, 4205 человек умерли. ВОЗ оценивает риск распространения инфекции на соседние государства как высокий.

Заявление Поповой прозвучало на третьем саммите Россия — Африка, который проходит в Москве 28–29 октября. В мероприятии участвуют представители десятков африканских государств, а борьба с эпидемиями стала одной из тем форума.