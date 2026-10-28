Путин заявил о готовности российских врачей бороться с холерой и Эболой в Африке

Российские врачи готовы и дальше помогать африканским странам бороться с опасными инфекционными заболеваниями, включая холеру и новый штамм вируса Эболы. Президент РФ Владимир Путин заявил на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка», что Москва продолжит медицинское сотрудничество с государствами континента и продлит специальную противоэпидемическую программу до 2029 года.

Глава государства рассказал о результатах работы Роспотребнадзора. По его словам, в рамках программы помощи восьми африканским странам передали 15 мобильных противоэпидемических лабораторий. Кроме того, подготовку прошли около 450 местных специалистов, занимающихся борьбой с инфекциями.

Российский лидер отметил, что эффективность программы стала основанием для её продления. Он также обратил внимание на работу наших медиков, которые уже участвовали в противодействии опасным заболеваниям в Африке, включая вспышку нового штамма Эболы весной этого года. Помимо борьбы с эпидемиями, Россия намерена развивать медицинскую инфраструктуру африканских государств. Речь идёт об организации производства российских лекарств и вакцин непосредственно на континенте, открытии диагностических центров и внедрении цифровых медицинских технологий с учётом местных условий.

«Будем и далее оказывать помощь в области охраны здоровья, локализовывать синтез российских действенных лекарственных препаратов и вакцин, создавать лаборатории и диагностические центры, внедрять и адаптировать к местной специфике платформы цифровой медицины», — сказал президент.

Третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября. В мероприятии участвуют делегации 48 африканских государств, причём 22 страны представлены на уровне глав государств. Программа включает десятки встреч, посвящённых торговле, инвестициям, здравоохранению, образованию и современным технологиям.