Русский язык шагает по Африке: Путин рассказал об открытии десятков образовательных центров

В 29 государствах Африки уже функционируют 58 российских центров открытого образования, где местные жители могут освоить русский язык и основные учебные дисциплины. Москва также содействует созданию филиалов отечественных университетов на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

По словам главы государства, развитие образовательной инфраструктуры за рубежом призвано помочь африканской молодёжи подготовиться к поступлению в российские высшие учебные заведения. Особое внимание уделяется языковой подготовке, без которой иностранным абитуриентам сложнее осваивать университетские программы.

«Содействуем открытию филиалов российских университетов с изучением русского языка для качественной подготовки студентов к обучению в нашей стране», — подчеркнул российский лидер.

Созданные образовательные площадки позволяют будущим учащимся заранее познакомиться с российской системой преподавания, улучшить языковые навыки и получить базовые знания по профильным предметам. При этом сеть центров продолжает расширяться, охватывая всё больше африканских государств.

Такие инициативы становятся частью укрепления гуманитарных связей между Москвой и странами континента, а также способствуют подготовке специалистов для различных отраслей экономики.

Ранее Life.ru сообщал о работе 13 школ, которые Русская православная церковь поддерживает в пяти африканских государствах. В этих учреждениях получают образование более 2,2 тысячи детей. Учебные заведения действуют в Кении, Уганде, Танзании, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго.