Россия расширит продовольственный экспорт в Африку: Путин рассказал о планах Москвы

Россия намерена расширять географию поставок продовольствия в Африку, где российские зерно и удобрения уже получают более 40 государств. Об этом президент Владимир Путин заявил на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Россия играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности африканского континента. По его словам, Москва намерена развивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере и наращивать присутствие на местных рынках.

«Отмечу, что Россия является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на Африканском континенте. Российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств. <...> Готовы и далее расширять географию поставок сельхозтоваров», — сказал Путин.

Развитие аграрного сотрудничества стало одной из тем форума Россия — Африка. Помимо поставок зерна и удобрений, стороны обсуждают возможности совместных проектов в сельском хозяйстве и внедрения современных технологий.

Также Владимир Путин призвал реформировать Международный валютный фонд и Всемирный банк с учётом интересов развивающихся стран. Выступая на форуме Россия — Африка, президент подчеркнул необходимость расширить участие африканских государств в управлении этими организациями и принятии ключевых решений. По словам российского лидера, мировые финансовые институты должны в большей степени учитывать потребности развивающихся экономик, влияние которых на глобальном рынке продолжает расти.