Вопрос назрел: Путин потребовал усилить голос Африки в МВФ и Всемирном банке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформировать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, чтобы их деятельность больше отвечала интересам развивающихся экономик. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Москве.

По словам российского лидера, Москва последовательно выступает за расширение участия африканских государств в управлении международными финансовыми организациями. Речь идёт не только о представительстве стран континента, но и об их влиянии на принятие ключевых решений.

«Да и вообще назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что прежде всего необходимо усилить роль Африки в работе МВФ и Всемирного банка. По его мнению, при определении приоритетов международного финансирования следует в большей степени учитывать потребности развивающихся государств.

Тема преобразования глобальных финансовых институтов поднималась российским лидером и ранее. В сентябре на саммите БРИКС в Нью-Дели Путин заявил, что МВФ, Всемирный банк и Всемирная торговая организация создавались в иных политических и экономических условиях и теперь с трудом приспосабливаются к росту влияния развивающихся рынков.

Третий Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 28–29 октября в московском Гостином Дворе. Его программа посвящена вопросам суверенитета, экономического сотрудничества, технологий и развития человеческого капитала.

Ранее Владимир Путин предложил реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО, выступая 12 сентября на саммите БРИКС в Индии. В ходе своей речи президент обратил внимание на изменение структуры мировой экономики. По его словам, деловая активность всё заметнее смещается в сторону развивающихся рынков, тогда как существующие международные институты не успевают адаптироваться к этим переменам.