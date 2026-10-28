Путин заявил о конце эпохи, когда судьбы континентов решала группа стран

Эпоха, когда небольшая группа государств могла определять будущее целых континентов, безвозвратно уходит в прошлое. На смену ей приходит новый мировой порядок, при котором мнение каждой страны должно иметь значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка в Москве.

«Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран — участниц международного общения», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, глава государства обозначил российское видение меняющейся системы международных отношений, в которой всё большую роль должны играть государства, ранее имевшие ограниченное влияние на принятие глобальных решений.

Тема формирования многополярного мира стала одной из центральных на форуме Россия — Африка. Москва выступает за укрепление суверенитета африканских государств и расширение их участия в международных политических и экономических процессах.

Ранее сообщалось, что на экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир уже становится реальностью и этот процесс невозможно повернуть вспять. Он подчеркнул объективный и необратимый характер глобальных изменений.