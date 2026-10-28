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Опубликовано 28 октября, 14:13

Мир уже не будет прежним: Путин объявил о наступлении новой эпохи

Путин назвал переход к многополярному миру необратимым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многополярный мир уже становится реальностью, и этот процесс невозможно повернуть вспять. Об этом заявил президент России Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, подчеркнув объективный и необратимый характер глобальных изменений.

«Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью, и эта тенденция объективная и необратимая», — сказал он.

Глава государства также отметил, что повестка форума и состав его участников соответствуют происходящим в мире процессам. Путин подчеркнул значение свободного и открытого диалога, который становится частью глобальных трансформаций.

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Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября при участии представителей 48 африканских государств, из которых 22 представлены на уровне глав государств. Среди главных тем встречи — международная безопасность, экономическое партнёрство и укрепление роли Африки в мировых делах.

Главные заявления мировых лидеров, международные отношения и глобальные политические события — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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