Мир уже не будет прежним: Путин объявил о наступлении новой эпохи
Путин назвал переход к многополярному миру необратимым
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Многополярный мир уже становится реальностью, и этот процесс невозможно повернуть вспять. Об этом заявил президент России Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, подчеркнув объективный и необратимый характер глобальных изменений.
«Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью, и эта тенденция объективная и необратимая», — сказал он.
Глава государства также отметил, что повестка форума и состав его участников соответствуют происходящим в мире процессам. Путин подчеркнул значение свободного и открытого диалога, который становится частью глобальных трансформаций.
Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября при участии представителей 48 африканских государств, из которых 22 представлены на уровне глав государств. Среди главных тем встречи — международная безопасность, экономическое партнёрство и укрепление роли Африки в мировых делах.
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