Путин поздравил «Справедливую Россию» с 20-летием

Президент России Владимир Путин поздравил партию «Справедливая Россия» с 20-летием и назвал её одной из значимых политических сил страны. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована 28 октября на сайте Кремля.

«Справедливая Россия» по праву считается одной из значимых политических сил страны», — говорится в обращении президента.

Путин отметил большой опыт парламентской работы партии и её содержательные законодательные инициативы. По словам главы государства, последовательно отстаивая принципы социального равенства и патриотизма, «Справедливая Россия» пользуется поддержкой миллионов избирателей.

Отдельное внимание президент уделил работе представителей партии в органах власти разных уровней. Среди приоритетных направлений их деятельности он назвал защиту прав граждан, поддержку российских семей, повышение качества жизни и воспитание молодёжи.

Кроме того, Путин подчеркнул вклад партии в сохранение исторических, культурных и духовных ценностей, а также поддержку защитников Отечества и жителей Донбасса и Новороссии. Президент также положительно оценил постоянный диалог партии с гражданами и её готовность к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами и общественными объединениями. Он подчеркнул важность общественной консолидации для решения общенациональных задач.

В завершение обращения Путин пожелал членам «Справедливой России» успехов в работе и всего самого доброго. Партия была основана 28 октября 2006 года, её председателем является Сергей Миронов.

Ранее Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий Белгородской, Запорожской, Херсонской областей и ЛНР. Семеро из них удостоены наград посмертно. В числе награждённых — Юлия Гелевич из Запорожской области, Ольга Демьяненко и Елена Литвиненко из Херсонской области, Елена Калтыкова, Сергей Смородинов и Елена Фоменко из Белгородской области, а также Наталья Синицына из ЛНР. Кроме того, орден Мужества получила председатель участковой избирательной комиссии Запорожской области Виктория Максимова.