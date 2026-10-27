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Регион
Опубликовано 27 октября, 12:17

Не только джаз: Путин выделил особые заслуги Бутмана в день его 65-летия

Путин поздравил Игоря Бутмана с 65-летием

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, © Life.ru

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана с 65-летием. В обращении глава государства высоко оценил не только музыкальный талант юбиляра, но и его работу с молодым поколением артистов. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал Бутмана ярким представителем отечественной джазовой школы, который заслужил широкое признание своим творчеством. Особое внимание президент уделил вкладу музыканта в подготовку молодых талантов.

Глава государства также поблагодарил юбиляра за участие в культурных, просветительских и патриотических проектах.

«Желаю Вам неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и успехов», — говорится в поздравлении российского лидера.

Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде. Он известен как саксофонист, композитор и художественный руководитель Московского джазового оркестра. Музыкант также занимается организацией крупных джазовых фестивалей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в июне Бутман вместе с Сергеем Безруковым представил музыкально-поэтический спектакль «Слово о полку Игореве», которым завершился Московский джазовый фестиваль. А в сентябре его оркестр выступил на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. В гала-концерте приняли участие джазовые исполнители из 11 стран.

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Милена Скрипальщикова
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