Игорь Бутман заявил, что джазмен Козлов был величайшим музыкантом современности

Народный артист России и продюсер Игорь Бутман назвал ушедшего из жизни джазового саксофониста Алексея Козлова величайшим музыкантом современности. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Козлов ещё в 1960-х годах начал популяризировать джаз в СССР, а затем создал легендарную группу «Арсенал», которая вызывала неизменное восхищение у публики и коллег по цеху своим новаторским подходом к музыке.

Бутман поделился личными воспоминаниями, рассказав, что ещё в детстве посещал выступления «Арсенала» и был поражён мастерством музыкантов, их экспериментами с джаз-роком и другими направлениями жанра.

Продюсер подчеркнул, что ему было очень приятно видеть Козлова и в последние годы жизни, назвав его замечательным человеком. По словам Бутмана, уход такого масштаба фигуры — огромная потеря для всей музыкальной культуры страны.

О смерти легендарного джазмена Алексея Козлова стало известно 25 сентября. Саксофонист скончался после непродолжительной болезни на 91-м году жизни. В 1973 году Козлов основал ансамбль «Арсенал» — первый джаз-роковый коллектив в СССР.