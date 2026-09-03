Легенда американского джаза Кассандра Уилсон умерла на 71-м году жизни

Кассандра Уилсон, одна из самых известных джазовых певиц современности, скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Billboard со ссылкой на коронера округа Хайндс Джеремайю Ховарда.

Артистка ушла из жизни в родном Джексоне, штат Миссисипи. По словам представителей певицы, последние минуты она провела дома в окружении семьи, друзей и своего менеджера.

За десятилетия карьеры Уилсон стала известна благодаря необычному контральто и способности соединять разные музыкальные направления. В её творчестве переплетались джаз, блюз, фолк, поп-музыка, R&B и кантри, что сделало её одной из самых узнаваемых исполнительниц жанра.

Певица четыре раза номинировалась на премию «Грэмми» и дважды получала главную музыкальную награду США за лучший джазовый вокальный альбом. В 1997 году победу ей принёс альбом New Moon Daughter, а в 2009-м — Loverly.

В 2001 году журнал Time включил Уилсон в число главных музыкальных фигур страны и назвал её лучшей певицей в стране. Позже её вклад в развитие джаза получил официальное признание: в 2022 году Национальный фонд искусств США присвоил ей звание NEA Jazz Master.

Последний альбом Кассандры Уилсон Coming Forth by Day вышел в 2015 году и был посвящён другой легенде джаза — Билли Холидей. В том же году певица выступила в нью-йоркском Apollo Theater в рамках мероприятий к 100-летию со дня рождения легендарной джазовой исполнительницы.

Ранее американская кантри-певица Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. За свою карьеру артистка выпустила десятки альбомов и написала около трёх тысяч песен. Мировые продажи её записей превысили 100 миллионов копий. Певица была крёстной матерью Майли Сайрус. В последние годы Партон сталкивалась с проблемами со здоровьем.