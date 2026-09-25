Умер легендарный джазмен Алексей Козлов

Советский и российский саксофонист и джазмен Алексей Козлов скончался после непродолжительной болезни на 91-м году жизни. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе музыканта.

«Умер он сегодня, в кругу семьи, дома, после непродолжительной болезни. Об этом сообщила его жена», — уточнила пресс-секретарь.

Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года. Саксофонист, композитор и один из пионеров советского джаз-рока, в 1973 году он основал ансамбль «Арсенал» — первый джаз-роковый коллектив в СССР. Козлов также стоял у истоков нескольких известных московских джазовых площадок, а позднее создал клуб, носящий его имя. Музыкант был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России. Алексею Козлову было 90 лет.

Ранее Life.ru рассказывал об истории советского джаза и о том, как музыкантам приходилось отстаивать этот жанр в СССР. Джаз долго воспринимался властями как проявление западной культуры, однако со временем обрёл широкую популярность в стране.