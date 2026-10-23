Путин наградил орденами Мужества членов избиркомов, семерых — посмертно

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий Белгородской, Запорожской, Херсонской областей и Луганской Народной Республики. Семеро из них удостоены государственных наград посмертно.

В числе награждённых посмертно — Юлия Гелевич из Запорожской области, Ольга Демьяненко и Елена Литвиненко из Херсонской области. Также ордена Мужества посмертно присуждены Елене Калтыковой, Сергею Смородинову и Елене Фоменко, работавшим в избирательных комиссиях Белгородской области.

Ещё одной посмертной награды удостоена Наталья Синицына из ЛНР. Кроме того, президент наградил орденом Мужества Викторию Максимову, которая возглавляет участковую избирательную комиссию в Запорожской области.

Ранее Life.ru сообщал о гибели шести сотрудников избиркомов в результате атак ВСУ. Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что среди них — член участковой комиссии Ольга Демьяненко, которая участвовала в организации досрочного голосования. Она погибла в сентябре при ударе беспилотника по гражданскому автобусу в Херсонской области.