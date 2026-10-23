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Опубликовано 23 октября, 16:02

Путин наградил орденами Мужества членов избиркомов, семерых — посмертно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий Белгородской, Запорожской, Херсонской областей и Луганской Народной Республики. Семеро из них удостоены государственных наград посмертно.

В числе награждённых посмертно — Юлия Гелевич из Запорожской области, Ольга Демьяненко и Елена Литвиненко из Херсонской области. Также ордена Мужества посмертно присуждены Елене Калтыковой, Сергею Смородинову и Елене Фоменко, работавшим в избирательных комиссиях Белгородской области.

Ещё одной посмертной награды удостоена Наталья Синицына из ЛНР. Кроме того, президент наградил орденом Мужества Викторию Максимову, которая возглавляет участковую избирательную комиссию в Запорожской области.

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Погибшая в Херсонской области член УИК Демьяненко попала в базу «Миротворца»*

Ранее Life.ru сообщал о гибели шести сотрудников избиркомов в результате атак ВСУ. Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что среди них — член участковой комиссии Ольга Демьяненко, которая участвовала в организации досрочного голосования. Она погибла в сентябре при ударе беспилотника по гражданскому автобусу в Херсонской области.

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Александра Мышляева
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