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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:02

Участие в саммите «Россия — Африка» подтвердили 48 стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участие в третьем саммите «Россия — Африка» в Москве подтвердили 48 из 54 африканских государств. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Для сравнения, в предыдущем саммите также участвовали делегации 48 африканских стран, однако на высшем уровне были представлены 17 государств.

На мероприятие приглашены и руководители ведущих региональных организаций Африки.

Москва встречает гостей из Африки — первые делегации уже прибыли на международный саммит
Москва встречает гостей из Африки — первые делегации уже прибыли на международный саммит

Третий саммит «Россия — Африка» пройдёт в Москве 28–29 октября под девизом «За мир, безопасность и развитие». Участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских государств, причём 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Основные мероприятия состоятся в Большом Кремлёвском дворце. В повестке — развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы международной безопасности и укрепление роли Африки в формировании многополярного мира. По итогам саммита планируется принять три ключевых документа, включая план действий Форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы, а также подписать 33 соглашения различного уровня.

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Оксана Попова
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