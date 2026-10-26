Участие в саммите «Россия — Африка» подтвердили 48 стран

Участие в третьем саммите «Россия — Африка» в Москве подтвердили 48 из 54 африканских государств. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Для сравнения, в предыдущем саммите также участвовали делегации 48 африканских стран, однако на высшем уровне были представлены 17 государств.

На мероприятие приглашены и руководители ведущих региональных организаций Африки.

Третий саммит «Россия — Африка» пройдёт в Москве 28–29 октября под девизом «За мир, безопасность и развитие». Участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских государств, причём 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Основные мероприятия состоятся в Большом Кремлёвском дворце. В повестке — развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы международной безопасности и укрепление роли Африки в формировании многополярного мира. По итогам саммита планируется принять три ключевых документа, включая план действий Форума партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы, а также подписать 33 соглашения различного уровня.