Москва встречает гостей из Африки — первые делегации уже прибыли на международный саммит

В Москву начали прибывать гости предстоящего саммита «Россия — Африка», который пройдёт 28–29 октября. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев, поделившийся фотографиями первых участников мероприятия.















На снимках фотографа Павла Баранова запечатлены гости, приехавшие в российскую столицу. Юнашев обратил внимание на ярких участников форума, которые уже готовятся к предстоящим мероприятиям.

В ближайшие два дня для делегаций запланирована культурная и развлекательная программа. Основная деловая часть стартует в среду, 28 октября. В мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.

Среди первых прибывших — представители руководства африканских государств. Как ранее сообщал Life.ru, в Москву уже прилетели президент Ганы Джон Драмани Махама и глава переходного периода Мали Ассими Гойта.

Площадкой Экономического и гуманитарного форума станет Гостиный двор. В деловой программе предусмотрено более 30 дискуссий, посвящённых торговле, инвестициям, энергетике, технологиям и сотрудничеству в социальной сфере.

Предстоящий саммит станет третьим в истории российско-африканских встреч на высшем уровне. Первый прошёл в Сочи в 2019 году, второй — в Санкт-Петербурге в 2023-м. Теперь участников впервые принимает Москва.

Ранее Life.ru рассказывал о плотном графике Владимира Путина на саммите. По информации журналиста Павла Зарубина, президент планирует провести не менее 20 двусторонних встреч с африканскими лидерами. Кроме того, 27 октября глава государства примет участие в саммите Форума стран — экспортёров газа, который также состоится в Москве.