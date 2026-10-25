Путин проведёт не менее 20 встреч на саммите Россия — Африка

Президент России Владимир Путин проведёт не менее 20 двусторонних встреч с лидерами африканских государств на предстоящем саммите Россия — Африка. Международные переговоры станут одной из главных частей рабочего графика главы государства на следующей неделе. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Третий саммит Россия — Африка состоится в Москве 28–29 октября. Российский лидер не только проведёт отдельные переговоры с зарубежными коллегами, но и примет участие в пленарном заседании мероприятия.

Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, большинство африканских делегаций уже подтвердили своё участие. Пленарное заседание 29 октября пройдёт под сопредседательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, который сейчас возглавляет Африканский союз. По итогам предусмотрена совместная пресс-конференция.

Одной из центральных тем саммита станет экономическое сотрудничество. Москва рассчитывает обсудить с африканскими партнёрами торговлю, инвестиции, энергетику, продовольственную безопасность и развитие современных технологий. Также ожидается подписание пакета межгосударственных соглашений и коммерческих контрактов.

Кроме того, 27 октября Путин примет участие в восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ). Мероприятие также пройдёт в Москве и соберёт представителей государств, играющих значительную роль на мировом газовом рынке.

Предстоящий российско-африканский саммит станет третьим по счёту. Первая встреча лидеров состоялась в Сочи в 2019 году, вторая прошла в Санкт-Петербурге в 2023-м. Нынешний форум продолжит обсуждение совместных проектов в экономике, инфраструктуре и гуманитарной сфере.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин лично пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммит Россия — Африка. Приглашение прозвучало во время переговоров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер напомнил, что именно вместе с египетским коллегой в 2019 году он стоял у истоков нового формата сотрудничества. Кроме того, Москва направила приглашения руководителям других африканских государств, включая Эфиопию, Конго и Мозамбик.