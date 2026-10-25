Москва, Пекин и Вашингтон дали добро: Началась подготовка к саммиту Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Подготовка трёхстороннего саммита Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже стартовала. Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину подтвердил готовность Москвы, Пекина и Вашингтона к таким переговорам.

По словам представителя Кремля, все три столицы положительно относятся к перспективе встречи своих лидеров. Особое внимание её организации уделяет китайская сторона, которая серьёзно подошла к подготовительной работе. При этом окончательное проведение переговоров будет зависеть от согласования графиков участников.

«Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к её проведению, уже к ней началась подготовка», — ответил он.

Возможной площадкой для исторического саммита станет китайский Шэньчжэнь, где 18–19 ноября пройдёт форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ранее Ушаков пояснял, что эксперты уже занимались проработкой такого формата, однако для его реализации необходимо присутствие всех трёх руководителей в одном месте. Если встреча состоится, главы России, Китая и США впервые проведут совместные переговоры в таком составе.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва рассчитывает обсудить широкий круг международных вопросов на возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина. В МИД России 23 октября пояснили, что конкретная повестка пока окончательно не сформирована, однако предстоящий саммит может затронуть сразу несколько направлений мировой политики. Инициатива проведения переговоров на полях АТЭС обсуждается с начала осени. Ещё 1 октября Владимир Путин поддержал такой формат, подчеркнув необходимость заранее определить содержание беседы.