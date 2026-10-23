В МИД раскрыли возможную повестку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Россия рассчитывает обсудить широкий круг международных вопросов на возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Трёхсторонние переговоры могут пройти в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трех государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор. Будем работать над этим, чтобы она именно отражала такой подход», — заявил дипломат.

По словам Руденко, Москва заинтересована в проведении переговоров руководителей трёх государств. Российская сторона считает необходимым заранее согласовать повестку, которая позволит затронуть несколько направлений международного взаимодействия.

При этом представитель МИД не назвал конкретные вопросы, которые могут обсудить Путин, Трамп и Си Цзиньпин. Окончательного решения о проведении трёхсторонней встречи пока нет.

Возможной площадкой для переговоров станет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября 2026 года в Шэньчжэне, Китай. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, США и КНР. Его участники обсуждают развитие торговли, инвестиций и экономических связей.

В 2026 году Китай принимает АТЭС в третий раз. Основной темой предстоящего саммита станет совместное развитие и процветание государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо встречи лидеров, организаторы проведут деловые мероприятия с участием представителей бизнеса и государственных структур.

Ранее в Кремле допустили проведение трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Вашингтон и Пекин в целом понимают целесообразность такого формата переговоров. По его словам, представители всех трёх государств выражают предварительную готовность рассмотреть возможность личной встречи лидеров.