Путин, Трамп и Си Цзиньпин за одним столом: В Кремле раскрыли, что мешает организации встречи

Россия, США и Китай допускают проведение трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, однако её повестка пока не согласована. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, все три стороны понимают целесообразность личных переговоров лидеров и в целом готовы рассмотреть такой формат. Вместе с тем конкретные темы предстоящего обсуждения ещё предстоит определить.

«С трёх сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трёх сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести. Чётко определённой повестки дня сейчас нет, это ещё предстоит доработать», — пояснил Песков.

Таким образом, речь пока идёт о принципиальной возможности переговоров, а не о согласованном саммите. Дата и место встречи трёх лидеров официально не объявлены.

В качестве одной из потенциальных площадок ранее рассматривался саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Однако договорённостей о проведении трёхсторонних переговоров на его полях пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин намерен обсудить со Стивом Уиткоффом возможность встречи с Дональдом Трампом в Китае. Российский лидер отметил, что у него уже есть определённые соображения по этому поводу, которыми он хотел бы поделиться с американским спецпосланником. Помимо возможных переговоров с главой Белого дома, стороны планировали затронуть украинское урегулирование и ситуацию в Персидском заливе.