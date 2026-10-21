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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:01

Песков счёл неуместным сравнение встречи трёх лидеров с Ялтинской конференцией

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле сочли неуместным сравнивать возможную встречу российского лидера Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией 1945 года. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил Zvezdanews, отвечая на вопрос о допустимости подобных исторических параллелей.

«Нет. Такое сравнение совсем неуместно», — заявил представитель Кремля.

Напомним, Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Американский лидер допустил, что переговоры могут пройти в Китае, если руководители России и КНР проявят к ним интерес. Среди возможных тем саммита он назвал ядерные вооружения и денуклеаризацию. При этом в Кремле уточнили, что конкретных договорённостей о встрече пока нет, а её повестка и другие организационные детали ещё не обсуждались.

Путин планирует обсудить с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае
Путин планирует обсудить с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае

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