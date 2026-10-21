Путин планирует обсудить с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае

Президент России Владимир Путин намерен обсудить со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом возможность личной встречи с Дональдом Трампом в Китае. У российского лидера уже есть определённые соображения на этот счёт, которыми он планирует поделиться в ходе переговоров в Санкт-Петербурге.

«Эти и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обмена, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться», — обратился Путин к американскому представителю.

Помимо возможной встречи с Трампом, стороны намерены обсудить урегулирование украинского конфликта и ситуацию в Персидском заливе.

Накануне Уиткофф провёл переговоры с представителями Украины и европейских стран в Осло. В начале встречи российский президент поинтересовался результатами этих консультаций, посвящённых поиску путей завершения конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер допустил проведение переговоров в Китае и предположил, что одной из главных тем может стать сокращение ядерных вооружений. При этом в Кремле уточняли, что конкретных договорённостей об организации саммита пока нет.

Возможность такого формата ещё 1 октября допускал сам Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай». Президент отмечал, что проведение переговоров во многом будет зависеть от Китая как принимающей стороны. Предполагаемой площадкой может стать саммит АТЭС в Шэньчжэне, запланированный на 18–19 ноября. По словам российского лидера, прежде всего необходимо определить круг вопросов, которые могли бы лечь в основу встречи трёх президентов.