Путин допустил трёхстороннюю встречу России, Китая и США на саммите АТЭС

Трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС возможна, однако во многом её проведение будет зависеть от принимающей стороны — Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Что касается возможной встречи на троих в ходе саммита АТЭС, наверное, она тоже возможна. Я уже говорил, в значительной степени это будет зависеть от Китая как от хозяина проводимого мероприятия», — сказал президент.

По словам Путина, сами переговоры и обмен мнениями всегда полезны. Однако для такой встречи сначала необходимо определить круг вопросов, который мог бы стать основой трёхстороннего диалога.

«Самое главное — найти те вопросы, которые могут лечь в основу этого возможного трёхстороннего саммита. Главное — определить тематику этого переговорного процесса», — подчеркнул российский лидер.

Саммит АТЭС в 2026 году принимает Китай. Встреча лидеров экономик объединения запланирована на 18–19 ноября в Шэньчжэне.

Россия и Китай поддерживают регулярные контакты на высшем уровне. В мае Путин посещал Пекин и встречался с Си Цзиньпином, а накануне нынешнего заявления российский президент выразил надежду, что предстоящие контакты на полях АТЭС позволят дополнительно укрепить отношения двух стран.

Трамп и Си Цзиньпин также недавно провели переговоры в Вашингтоне. Стороны обсуждали торговлю, международную повестку и договорились поддержать друг друга при проведении крупных международных саммитов в 2026 году.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Путин получил приглашение на саммит АТЭС в КНР. Также она допустила встречу президента с лидером Поднебесной на мероприятии.