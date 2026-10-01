Путин: Встреча с Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС во многом зависит от Китая

Возможная встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС во многом зависит от принимающей стороны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается возможной встречи на троих в ходе саммита АТЭС, наверное, она тоже возможна. Я уже говорил, в значительной степени это будет зависеть от Китая как от хозяина проводимого мероприятия», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что перед организацией таких переговоров необходимо определить их повестку. Участникам предстоит найти вопросы, которые могут стать основой для трёхстороннего разговора. Значительную роль в подготовке встречи будет играть председатель КНР Си Цзиньпин как хозяин саммита.

При этом глава государства назвал полезными сами контакты между лидерами: встречи позволяют обменяться мнениями и уточнить позиции друг друга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Путин получил приглашение на саммит АТЭС в Китае. Форум пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. На его полях также возможен отдельный диалог российского президента с председателем КНР.