Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС возможна

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По его словам, форум станет удобным поводом для лидеров так или иначе встретиться. При этом сейчас сложно предсказать, пройдёт ли отдельная трёхсторонняя встреча или дело ограничится двусторонними контактами.

«Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что возможность для общения лидерам точно представится.

Ранее Песков говорил, что в Кремле рассчитывают на участие российского президента в саммите АТЭС. Мероприятие состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен очно принять участие в работе саммита.