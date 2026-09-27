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Опубликовано 27 сентября, 09:22

Песков сообщил о планах Путина лично посетить саммит АТЭС в Китае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен очно принять участие в работе саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Китайской Народной Республике. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время диалога с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

Официальный представитель Кремля напомнил, что соответствующие намерения озвучивались ранее. Он подчеркнул, что в настоящее время график формируется с расчётом на личное присутствие российского лидера на международной площадке.

«Большое серьёзное мероприятие»: Путин оценил предстоящий саммит АТЭС в Китае
«Большое серьёзное мероприятие»: Путин оценил предстоящий саммит АТЭС в Китае

Саммит АТЭС запланирован к проведению 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Прежде Владимир Путин отмечал, что финальное решение о выезде в КНР будет приниматься с учетом текущей внутренней обстановки в стране.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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