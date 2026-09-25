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Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:14

Путин: Решение о поездке на саммит АТЭС будет зависеть от ситуации внутри России

Обложка © ТАСС / IMAGO/VCG

Обложка © ТАСС / IMAGO/VCG

Президент России Владимир Путин настроен принять участие в работе предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил сам российский лидер в беседе с журналистами в Петербурге.

При этом окончательного решения о поездке на саммит пока нет. По словам Путина, оно будет принято позднее и будет зависеть от ситуации внутри России.

Россия входит в АТЭС с 1998 года. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и служит площадкой для обсуждения вопросов торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.

Трамп подтвердил участие в саммите АТЭС в Китае в ноябре
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В 2026 году председателем АТЭС является Китай. Саммит лидеров форума должен пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне.

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Никита Никонов
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