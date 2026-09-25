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Опубликовано 25 сентября, 15:24

Трамп подтвердил участие в саммите АТЭС в Китае в ноябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Об этом он заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме.

Во время чайной церемонии Си Цзиньпин отметил, что был бы рад приезду Трампа и его супруги Мелании в Китай на предстоящий форум.

«Большое спасибо! Мы сделаем это. И мы проведём развёрнутые переговоры», — ответил американский лидер.

Новый мем: Трамп скривился в страдальческой гримасе от рёва летящего B-1, Си и бровью не повёл
Новый мем: Трамп скривился в страдальческой гримасе от рёва летящего B-1, Си и бровью не повёл

Саммит АТЭС пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее американская сторона допускала возможность новой встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях форума.

Также Life.ru сообщал, что в МИД России допустили встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. При этом в ведомстве подчёркивали, что договорённостей о трёхсторонних переговорах пока нет.

Больше новостей о международной политике и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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