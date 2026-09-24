Новый мем: Трамп скривился в страдальческой гримасе от рёва летящего B-1, Си и бровью не повёл

Президент США Дональд Трамп отреагировал гримасой на рёв стратегических бомбардировщиков B-1 во время торжественной встречи председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс, тогда как его гость остался совершенно невозмутимым. Об этом пишет South China Morning Post.

Трамп страдает от звука B-1. Видео © The White House

Два B-1 Lancer пролетели над площадкой в момент исполнения американского гимна. На кадрах видно, как Трамп на секунду пригнулся, стиснул зубы и повернул голову вслед самолётам. Си Цзиньпин тоже проследил за ними взглядом, но почти никак не отреагировал на громкий звук.

После пролёта американский президент повернулся к китайскому лидеру и заметил, что это было «очень громко».

Контрастная реакция двух лидеров быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. Кадры стали расходиться по Сети, где момент уже начали превращать в шутки и мемы.

Сам авиапролёт был частью масштабной церемонии встречи Си Цзиньпина. Помимо двух B-1, на базе разместили по шесть истребителей F-16 и F-22, а китайского лидера встретили почётным караулом и артиллерийским салютом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолёта на авиабазе Эндрюс. Подобный протокольный жест со стороны президента США не практиковался более 60 лет.