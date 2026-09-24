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Опубликовано 24 сентября, 10:27

«Далеко не дурак»: В Госдуме объяснили, почему Си Цзиньпин не поведётся на помпезный приём в США

Депутат Матвейчев: Си Цзиньпин не поведётся на «стеклянные бусы» от Трампа

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / AP

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / AP

Председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли поведётся на всю «мишуру», которой его осыпали во время торжественной церемонии встречи в США, когда американский президент Дональд Трамп лично встретил политика у самолёта, впервые за 60 лет. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, оценивая показуху, устроенную Трампом и его советниками у трапа лайнера китайского лидера.

Действительно, беспрецедентный приём. Говорят, что где-то с начала 60-х годов ни один американский президент ни с какими ковровыми дорожками никого у трапа не встречал. Это, конечно, попытка психологического воздействия на Си Цзиньпина: произвести на него впечатление, оказать уважение и таким образом психологически нагрузить его неким долгом. То есть мы вот тебе тут оказали уважение, а ты нам за это должен

Олег Матвейчев

депутат Государственной Думы

Действительно, беспрецедентный приём. Говорят, что где-то с начала 60-х годов ни один американский президент ни с какими ковровыми дорожками никого у трапа не встречал. Это, конечно, попытка психологического воздействия на Си Цзиньпина: произвести на него впечатление, оказать уважение и таким образом психологически нагрузить его неким долгом. То есть мы вот тебе тут оказали уважение, а ты нам за это должен
Действительно, беспрецедентный приём. Говорят, что где-то с начала 60-х годов ни один американский президент ни с какими ковровыми дорожками никого у трапа не встречал. Это, конечно, попытка психологического воздействия на Си Цзиньпина: произвести на него впечатление, оказать уважение и таким образом психологически нагрузить его неким долгом. То есть мы вот тебе тут оказали уважение, а ты нам за это должен

Вашингтон мог пытаться задобрить КНР, чтобы сподвигнуть Пекин помочь с вопросами Ирана, воздействия на Россию, с вопросами Тайваня и другими проблемами. Конечно, излишне тёплый приём абсолютно на Си Цзиньпина не произведёт никакого впечатления. Он человек бывалый, и ему такие вещи, что «втереть не удастся». Тем более что несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп подписал закон, который позволяет ему вводить санкции, в том числе против Китая как государства, которое помогает России. И документ уже одобрен Сенатом.

«Дело в том, что Трамп очень часто вводил всевозможные санкции против государств и довольно большие пошлины, но потом Сенат, поскольку это было без его разрешения, всё это отменял. Верховный суд это подменял, и пошлины возвращались обратно тем, с кого их снимали, как незаконные. В данном же случае законопроект полностью прошёл все соответствующие законодательные стадии в США», — пояснил парламентарий.

И действительно, теперь, если Трамп введёт соответствующие пошлины против Китая, Индии и других стран, то уже никто эти пошлины обратно не вернёт. То есть это будет совершенно законно, никакие Верховные суды и никто в Америке не оспорит законность этих решений, подчеркнул депутат. Такие недружественные действия в отношении Китая, конечно, Си Цзиньпином оцениваются гораздо более серьёзно и по высокой шкале, уверен эксперт.

Так что всякие стеклянные бусы, которые пытаются ему продемонстрировать как дикарю, красные ковровые дорожки и так далее — всё это якобы должно заставить его жертвовать своими интересами, интересами Китая и его энергетической безопасности. Ну, конечно, в отличие от дикарей на островах, которые меняли на стеклянные бусы реальные активы, Си Цзиньпин такого делать не будет

Олег Матвейчев

депутат Государственной Думы

Так что всякие стеклянные бусы, которые пытаются ему продемонстрировать как дикарю, красные ковровые дорожки и так далее — всё это якобы должно заставить его жертвовать своими интересами, интересами Китая и его энергетической безопасности. Ну, конечно, в отличие от дикарей на островах, которые меняли на стеклянные бусы реальные активы, Си Цзиньпин такого делать не будет
Так что всякие стеклянные бусы, которые пытаются ему продемонстрировать как дикарю, красные ковровые дорожки и так далее — всё это якобы должно заставить его жертвовать своими интересами, интересами Китая и его энергетической безопасности. Ну, конечно, в отличие от дикарей на островах, которые меняли на стеклянные бусы реальные активы, Си Цзиньпин такого делать не будет

Китайский лидер — это политик, при котором Китай прошёл путь от слабой страны до сверхдержавы номер один в мире. И понятно, что он далеко «не такой дурак, за которого его держит Трамп», поэтому Си Цзиньпин сделает правильные выводы из чрезмерно торжественной встречи в США, резюмировал Матвейчев.

Тарифы, Тайвань и ИИ: Востоковед оценил повестку переговоров Трампа и Си Цзиньпина
Тарифы, Тайвань и ИИ: Востоковед оценил повестку переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Напомним, президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолёта по прибытии китайского лидера с государственным визитом в Соединённые Штаты. Самолёт главы китайского государства приземлился на авиабазе Эндрюс в 17:39 по времени Восточного побережья США (00:39 24 сентября по московскому времени). Церемония встречи была обставлена с максимальной торжественностью. Перед трапом самолёта расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почётный караул из американских военнослужащих в парадной форме. Трамп впервые за более чем 60 лет отступил от сложившейся практики, встретив мирового лидера непосредственно на авиабазе Эндрюс.

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Екатерина Хмелева
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