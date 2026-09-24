«Далеко не дурак»: В Госдуме объяснили, почему Си Цзиньпин не поведётся на помпезный приём в США

Председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли поведётся на всю «мишуру», которой его осыпали во время торжественной церемонии встречи в США, когда американский президент Дональд Трамп лично встретил политика у самолёта, впервые за 60 лет. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, оценивая показуху, устроенную Трампом и его советниками у трапа лайнера китайского лидера.

Действительно, беспрецедентный приём. Говорят, что где-то с начала 60-х годов ни один американский президент ни с какими ковровыми дорожками никого у трапа не встречал. Это, конечно, попытка психологического воздействия на Си Цзиньпина: произвести на него впечатление, оказать уважение и таким образом психологически нагрузить его неким долгом. То есть мы вот тебе тут оказали уважение, а ты нам за это должен Олег Матвейчев депутат Государственной Думы

Вашингтон мог пытаться задобрить КНР, чтобы сподвигнуть Пекин помочь с вопросами Ирана, воздействия на Россию, с вопросами Тайваня и другими проблемами. Конечно, излишне тёплый приём абсолютно на Си Цзиньпина не произведёт никакого впечатления. Он человек бывалый, и ему такие вещи, что «втереть не удастся». Тем более что несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп подписал закон, который позволяет ему вводить санкции, в том числе против Китая как государства, которое помогает России. И документ уже одобрен Сенатом.

«Дело в том, что Трамп очень часто вводил всевозможные санкции против государств и довольно большие пошлины, но потом Сенат, поскольку это было без его разрешения, всё это отменял. Верховный суд это подменял, и пошлины возвращались обратно тем, с кого их снимали, как незаконные. В данном же случае законопроект полностью прошёл все соответствующие законодательные стадии в США», — пояснил парламентарий.

И действительно, теперь, если Трамп введёт соответствующие пошлины против Китая, Индии и других стран, то уже никто эти пошлины обратно не вернёт. То есть это будет совершенно законно, никакие Верховные суды и никто в Америке не оспорит законность этих решений, подчеркнул депутат. Такие недружественные действия в отношении Китая, конечно, Си Цзиньпином оцениваются гораздо более серьёзно и по высокой шкале, уверен эксперт.

Так что всякие стеклянные бусы, которые пытаются ему продемонстрировать как дикарю, красные ковровые дорожки и так далее — всё это якобы должно заставить его жертвовать своими интересами, интересами Китая и его энергетической безопасности. Ну, конечно, в отличие от дикарей на островах, которые меняли на стеклянные бусы реальные активы, Си Цзиньпин такого делать не будет Олег Матвейчев депутат Государственной Думы

Китайский лидер — это политик, при котором Китай прошёл путь от слабой страны до сверхдержавы номер один в мире. И понятно, что он далеко «не такой дурак, за которого его держит Трамп», поэтому Си Цзиньпин сделает правильные выводы из чрезмерно торжественной встречи в США, резюмировал Матвейчев.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолёта по прибытии китайского лидера с государственным визитом в Соединённые Штаты. Самолёт главы китайского государства приземлился на авиабазе Эндрюс в 17:39 по времени Восточного побережья США (00:39 24 сентября по московскому времени). Церемония встречи была обставлена с максимальной торжественностью. Перед трапом самолёта расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почётный караул из американских военнослужащих в парадной форме. Трамп впервые за более чем 60 лет отступил от сложившейся практики, встретив мирового лидера непосредственно на авиабазе Эндрюс.