Тарифы, Тайвань и ИИ: Востоковед оценил повестку переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Одним из ключевых вопросов предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина станет продление соглашения о тарифах, срок действия которого истекает в ноябре. Востоковед-китаист Алексей Маслов в беседе с «Газетой.ru» выразил уверенность, что именно эта тема станет ядром переговоров, однако у американской стороны есть серьёзные сомнения относительно готовности продлевать договор на прежних условиях.

Вторым важным блоком обсуждений станут международные отношения и мировая логистика, где не исключено появление тайваньского вопроса. При этом эксперт отметил конструктивный настрой Вашингтона: в последние месяцы США практически убрали Тайвань из публичной дискуссии, чтобы не раздражать Пекин и создать более благоприятную атмосферу для диалога.

Отдельное внимание, по мнению Маслова, будет уделено теме искусственного интеллекта, которую Трамп активно поднимает в последнее время. Сам факт организации личного визита китайского лидера в Вашингтон свидетельствует о подготовке реальных и содержательных договоренностей.

Эксперт подчеркнул, что Си Цзиньпин не стал бы совершать такой визит без конкретных результатов, и предположил, что стороны могут готовить соглашения о возвращении к совместным производствам. Это указывает на стремление обеих стран не просто зафиксировать текущий статус-кво, а выстроить новую рамку экономического взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Трамп лично встретит Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс впервые за 64 года. По данным американских СМИ, такой приём станет отступлением от протокольной практики, сохранявшейся более шести десятилетий.