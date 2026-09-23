21 залп, красная дорожка и ужин: США через силу выдали высший протокольный статус визиту Си
WSJ: КНР и США рассуждали, присудить ли визиту Си высший протокольный статус
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Предстоящую поездку лидера КНР Си Цзиньпина в США оформят как государственный визит после нескольких недель обсуждений между Пекином и Вашингтоном. На таком статусе настаивала китайская сторона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на организаторов встречи.
Церемониальная программа предусматривает официальный приём у Белого дома, воинские почести, салют из 21 орудия и государственный ужин. По данным издания, для Пекина важно, чтобы приём в Штатах выглядел не хуже, чем тот, который организовали главе США Дональду Трампу во время его майской поездки в Китай.
WSJ отмечает, что протокольным деталям стороны уделили значительное внимание на фоне сохраняющихся разногласий по существу. Среди тем переговоров ожидаются торговля, тарифное перемирие, критически важные минералы, искусственный интеллект и Тайвань.
Встреча пройдёт в рамках визита Си Цзиньпина в Вашингтон. Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп намерен лично встретить председателя КНР у трапа самолёта на авиабазе Эндрюс. На следующий день в Белом доме запланированы официальная церемония и переговоры лидеров.
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