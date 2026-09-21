Редкий жест Трампа: Президент США лично встретит Си Цзиньпина у трапа самолёта

Президент США Дональд Трамп лично встретит председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном 23 сентября. Как сообщает Associated Press, для хозяина Белого дома такой протокольный жест довольно редок — обычно зарубежных лидеров он принимает уже в своей резиденции.

Си Цзиньпин прибудет в Соединённые Штаты с государственным визитом, который продлится с 23 по 25 сентября. По данным МИД Китая, поездка состоится по приглашению Трампа.

На следующий день американский лидер и первая леди Мелания Трамп встретят Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань уже в Белом доме. После церемонии прибытия и смотра войск в Розовом саду главы государств перейдут к переговорам за закрытыми дверями.

По данным AP, в центре обсуждения окажутся торговые тарифы, искусственный интеллект и редкоземельные металлы. Вашингтон и Пекин могут договориться о снижении части пошлин на отдельные нестратегические товары.

Перед встречей лидеров экономическую повестку дополнительно обсудят министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн. Итоги их переговоров планируется включить в повестку саммита Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее Life.ru рассказывал, как Си Цзиньпин лично встретил Трампа в Пекине долгим рукопожатием. Тогда после церемонии с почётным караулом лидеры перешли к переговорам по двусторонним и международным вопросам.