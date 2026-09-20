WSJ: Состояние здоровья Си Цзиньпина вызвало беспокойство перед визитом в США

Состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина стало поводом для беспокойства перед его ожидаемым визитом в США, обострив вопросы о том, достаточно ли у него сил для правления Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Во время недавнего визита в Индию китайский лидер почувствовал себя плохо и в последний момент не пришёл на ужин для глав государств, который состоялся на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Си Цзиньпин ранее принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Однако вместо него на мероприятии присутствовал министр иностранных дел КНР Ван И.

«Отсутствие Си на этом знаковом светском мероприятии бросалось в глаза. Это был первый визит Си в Индию за семь лет — страну, которая после многих лет напряжённых отношений с Китаем нашла общий язык с Пекином, поскольку обе страны сталкиваются с высокими пошлинами со стороны США. Его отсутствие обострило некоторые вопросы, которые преследуют Си уже несколько месяцев: достаточно ли 73-летний лидер здоров, чтобы руководить Китаем, и что Пекин готов раскрыть о нём перед его поездкой в США на следующей неделе. Нет никаких доказательств того, что Си тяжело болен или что у него был инсульт или обморок», — пишет издание.

Источники не связывают произошедшее с каким-либо тяжёлым заболеванием. Распространившиеся в социальных сетях сообщения об инсульте или потере сознания подтверждений не получили. Власти Индии назвали их фейковыми. По данным индийского агентства PTI, после мероприятия Си вернулся в гостиницу отдохнуть.

При этом на видеозаписях видно, как председатель КНР самостоятельно поднимается по трапу самолёта. Китайское посольство в Вашингтоне не стало отвечать на вопросы WSJ о его самочувствии. Несмотря на недомогание, подготовка к поездке Си в США продолжается. По данным источников газеты, визит остаётся в планах. Предполагается, что во время встречи с Дональдом Трампом китайский и американский лидеры обсудят торговлю, Тайвань, Иран и искусственный интеллект.

А ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность обратиться к Си Цзиньпину за помощью в организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Республиканец планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР с Си Цзиньпином во время его визита в Вашингтон на следующей неделе. Американский президент ранее пытался наладить контакт с Ким Чен Ыном, однако северокорейский лидер пока не ответил на эти попытки. В такой ситуации Трамп рассматривает Си Цзиньпина как возможного посредника.