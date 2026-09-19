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Опубликовано 18 сентября, 23:29

NYT: Трамп попросит Си Цзиньпина помочь встретиться с Ким Чен Ыном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину за помощью в организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Трамп планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР с Си Цзиньпином во время его визита в Вашингтон на следующей неделе. Американский президент ранее пытался наладить контакт с Ким Чен Ыном, однако северокорейский лидер пока не ответил на эти попытки.

В такой ситуации Трамп рассматривает Си Цзиньпина как возможного посредника. Бывший чиновник американской администрации считает, что китайский лидер мог бы помочь организовать переговоры в обмен на уступки или поддержку Вашингтона по другим вопросам двусторонних отношений. Кроме того, участие Пекина позволило бы Си получить больше влияния на дальнейший ход дипломатических контактов.

Трамп утверждает, что встретится с Ким Чен Ыном в 2026 году
Трамп утверждает, что встретится с Ким Чен Ыном в 2026 году

Ранее Трамп поручил своим помощникам подготовить возможную встречу с Ким Чен Ыном этой осенью. Американский президент рассматривал личные переговоры во время поездки в Азию на саммит АТЭС в ноябре. Однако Пхеньян сдержанно отнёсся к инициативе Трампа. На позицию КНДР также повлияло продолжающееся военное сотрудничество США и Южной Кореи.

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Лия Мурадьян
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