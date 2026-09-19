NYT: Трамп попросит Си Цзиньпина помочь встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину за помощью в организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Трамп планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР с Си Цзиньпином во время его визита в Вашингтон на следующей неделе. Американский президент ранее пытался наладить контакт с Ким Чен Ыном, однако северокорейский лидер пока не ответил на эти попытки.

В такой ситуации Трамп рассматривает Си Цзиньпина как возможного посредника. Бывший чиновник американской администрации считает, что китайский лидер мог бы помочь организовать переговоры в обмен на уступки или поддержку Вашингтона по другим вопросам двусторонних отношений. Кроме того, участие Пекина позволило бы Си получить больше влияния на дальнейший ход дипломатических контактов.

Ранее Трамп поручил своим помощникам подготовить возможную встречу с Ким Чен Ыном этой осенью. Американский президент рассматривал личные переговоры во время поездки в Азию на саммит АТЭС в ноябре. Однако Пхеньян сдержанно отнёсся к инициативе Трампа. На позицию КНДР также повлияло продолжающееся военное сотрудничество США и Южной Кореи.