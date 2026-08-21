Пхеньян холодно принял желание Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Северная Корея сдержанно восприняла намерение президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Пхеньяне ясно показали, что тёплые отношения между руководителями двух стран не заменят реального пересмотра курса Вашингтона. По данным агентства, для организации переговоров Северная Корея, вероятно, поставит «жёсткие условия». Среди главных требований — отказ американской стороны от враждебных шагов и признание КНДР ядерной державой.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что страна не намерена поступаться своими стратегическими и национальными интересами ради контактов с Вашингтоном. Она также высказалась против продолжающегося военного взаимодействия США и Южной Кореи.

Полностью закрывать дверь для диалога в Северной Корее при этом всё же не стали. Аналитики Reuters полагают, что резкие заявления могут быть лишь подготовкой к будущим переговорам: так Пхеньян заранее поднимает ставки и добивается более выгодных для себя условий.

Напомним, ранее Трамп дал распоряжение своим помощникам заняться подготовкой возможной встречи с Ким Чен Ыном уже этой осенью. По данным The Wall Street Journal, американский лидер рассматривал личную беседу во время поездки в Азию на саммит АТЭС в ноябре. При этом официально подготовка к переговорам ещё не стартовала, а в Белом доме отметили, что встреча возможна, когда для неё созреют условия. Вашингтон видит в контактах шанс восстановить прямой диалог и вновь поднять тему ядерной программы КНДР.