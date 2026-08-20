Страны Азии наращивают военные расходы на фоне сближения Трампа с КНДР
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Государства Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивают расходы на собственную оборону после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном и сокращении масштаба совместных учений с Южной Кореей. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на азиатских дипломатов и другие источники.
«Это побуждает государства региона наращивать расходы на оборону и налаживать альтернативные партнёрские связи», — заявили изданию дипломаты.
По словам одного из азиатских чиновников, страны региона будут всё больше концентрироваться на «самообеспечении».
«Я полагаю, что те, у кого есть такая возможность, будут больше инвестировать в собственную оборону, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от «американского зонтика», — цитирует Politico собеседника.
Другой дипломат отметил, что государства могли бы направить средства на закупку систем противовоздушной и противоракетной обороны, укрепление военной инфраструктуры и усиление сотрудничества с вооружёнными силами Австралии и стран Европы.
Ещё один источник издания указал, что недавний уход американского авианосца «Джордж Вашингтон» из Азии на Ближний Восток породил у союзников Вашингтона сомнения в его готовности защищать регион от «актов агрессии». По словам дипломата, главный вопрос теперь всё чаще заключается не в намерениях США, а в их способности «поддерживать тот уровень присутствия, который они обещали».
Ранее Трамп поручил значительно сократить масштаб учений США с Южной Кореей. При этом президент отметил, что в целом не видит необходимости в их проведении. После этого стало известно, что совместные с Сеулом манёвры Ulchi Freedom Shield завершатся раньше не шесть дней. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ë Чжон указала, что Пхеньян не интересует это решение Вашингтона и Сеула.
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