Страны Азии наращивают военные расходы на фоне сближения Трампа с КНДР

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивают расходы на собственную оборону после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном и сокращении масштаба совместных учений с Южной Кореей. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на азиатских дипломатов и другие источники.

«Это побуждает государства региона наращивать расходы на оборону и налаживать альтернативные партнёрские связи», — заявили изданию дипломаты.

По словам одного из азиатских чиновников, страны региона будут всё больше концентрироваться на «самообеспечении».

«Я полагаю, что те, у кого есть такая возможность, будут больше инвестировать в собственную оборону, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от «американского зонтика», — цитирует Politico собеседника.

Другой дипломат отметил, что государства могли бы направить средства на закупку систем противовоздушной и противоракетной обороны, укрепление военной инфраструктуры и усиление сотрудничества с вооружёнными силами Австралии и стран Европы.

Ещё один источник издания указал, что недавний уход американского авианосца «Джордж Вашингтон» из Азии на Ближний Восток породил у союзников Вашингтона сомнения в его готовности защищать регион от «актов агрессии». По словам дипломата, главный вопрос теперь всё чаще заключается не в намерениях США, а в их способности «поддерживать тот уровень присутствия, который они обещали».