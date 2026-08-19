Ким Ë Чжон: КНДР не интересует сокращение военных учений США и Южной Кореи
Ким Ë Чжон, 2020 год. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JORGE SILVA
КНДР не интересует решение США и Республики Корея сократить число совместных военных учений. Об этом заявила Ким Ë Чжон — заведующая отделом ЦК Трудовой партии и сестра лидера Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Как передаёт ЦТАК, она не стала комментировать эти данные.
«Совершенно этим не интересуемся», — сказала Ким.
Напомним, президент США Дональд Трамп поручил существенно сократить интенсивность военных учений с южнокорейскими военнослужащими. По словам американского лидера, эти манёвры не только дорогостоящие, но и посылают КНДР «совершенно неуместный и враждебный сигнал».
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