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19 августа, 18:36

Ким Ë Чжон: КНДР не интересует сокращение военных учений США и Южной Кореи

Ким Ë Чжон, 2020 год. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JORGE SILVA

Ким Ë Чжон, 2020 год. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JORGE SILVA

КНДР не интересует решение США и Республики Корея сократить число совместных военных учений. Об этом заявила Ким Ë Чжон — заведующая отделом ЦК Трудовой партии и сестра лидера Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Как передаёт ЦТАК, она не стала комментировать эти данные.

«Совершенно этим не интересуемся», — сказала Ким.

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Напомним, президент США Дональд Трамп поручил существенно сократить интенсивность военных учений с южнокорейскими военнослужащими. По словам американского лидера, эти манёвры не только дорогостоящие, но и посылают КНДР «совершенно неуместный и враждебный сигнал».

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Матвей Константинов
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