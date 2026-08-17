Трамп поручил значительно сократить масштаб учений США с Южной Кореей

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштаб военных учений с Южной Кореей. При этом президент отметил, что в целом не видит необходимости в их проведении.

«Эти учения не только дорогостоящие, причём большая часть этих расходов оплачивается Соединёнными Штатами Америки, как обычно, но и посылают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране (КНДР. — Прим. Life.ru), которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома сообщил, что из-за невозможности отмены учений на данном этапе он дал указание Хегсету существенно уменьшить их объём.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него сложились отличные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер сопроводил пост фотографией с главой КНДР. Он отметил, что на этом конкретном снимке оба выглядят недружелюбно, однако существует множество других кадров, где они улыбаются.