Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 21:43

Трамп поручил значительно сократить масштаб учений США с Южной Кореей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштаб военных учений с Южной Кореей. При этом президент отметил, что в целом не видит необходимости в их проведении.

«Эти учения не только дорогостоящие, причём большая часть этих расходов оплачивается Соединёнными Штатами Америки, как обычно, но и посылают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране (КНДР. — Прим. Life.ru), которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома сообщил, что из-за невозможности отмены учений на данном этапе он дал указание Хегсету существенно уменьшить их объём.

Трамп заявил о готовности вновь заняться ядерным вопросом КНДР
Трамп заявил о готовности вновь заняться ядерным вопросом КНДР

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него сложились отличные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер сопроводил пост фотографией с главой КНДР. Он отметил, что на этом конкретном снимке оба выглядят недружелюбно, однако существует множество других кадров, где они улыбаются.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar